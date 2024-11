In un campionato di Eccellenza più agguerrito che mai la Palmese è inaspettatamente invischiata nella bagarre play out con soli 16 punti all'attivo. La compagine neroverde ha cambiato molto in questa stagione calcistica, dopo essere approdata nel massimo campionato regionale attraverso lo spareggio play-off per il salto di categoria del 21 maggio scorso in cui vinse ai calci di rigore al "G. D'Ippolito" di Lamezia terme contro il Ve Rende.

La squadra allenata per la terza stagione consecutiva dal tecnico Giuseppe Crucitti è stata allestita per dire la sua contro tutti, puntando su molti giocatori esordienti in questa categoria, ma desiderosi di dare il massimo per la maglia e per il sempre numeroso e passionale pubblico Palmese.

La vittoria nella gara di esordio con il risultato di 0-1 in trasferta contro la Morrone aveva fatto ben sperare, così come i pareggi interni allo stadio "Lopresti" per 1-1 contro Sambiase e Cittanova, corazzate allestite per la vittoria finale. Dopodiché si sono susseguite un paio di presentazioni altalenanti, con la compagine neroverde che ha recriminato anche per dei torti arbitrali. Ma dal 18 novembre in poi, in seguito alla sconfitta per 3-0 in casa della StiloMonasterace, la squadra sembra abbia perso lo smalto iniziale offrendo prestazioni poco brillanti.

Nelle ultime giornate, prima della pausa, difatti, la Palmese ha perso con Digiesse PraiaTortora, pareggiato con lo Scalea, perso nettamente 4-1 con l'Isola Capo Rizzuto e 0-1 in casa contro il Gioiosa Ionica, club che naviga nei bassifondi della classifica. La pausa natalizia con la finestra di mercato aperta potrà essere utilizzata per correre ai ripari.

Il patron Francesco Sergi, che negli anni ha dato credibilità e stabilità alla blasonata piazza, è al lavoro per puntellare l'organico insieme al direttore sportivo Piero Praticò. In casa Palmese non mancano le risorse umane e le ambizioni per fare un girone di ritorno di tutt'altro livello. La dirigenza neroverde ha come obiettivo del progetto quello di conquistare la Serie D nel giro di qualche anno.