Come anticipato nei giorni scorsi, il club neroverde ingaggia l’ex fantasista della Vigor Lamezia, Benedetto Mangiapane, ma anche il difensore ex Chieti, Alessandro D’Ascoli

PALMI (RC) – Non uno ma ben due i colpacci di mercato calati dalla Palmese. Il club del patron Pino Carbone punta fortemente al salto di categoria in Serie D. Ufficializzato Benedetto Mangiapane, già gloria della Vigor Lamezia, il club che lo ha svincolato in estate. Mangiapane vanta una lunga carriera tra i professionisti ed in Serie D. Ed è un ex lega Pro anche Alessandro D'Ascoli. Il difensore, classe 1990, lo scorso anno ha militato con la maglia del Chieti.Due operazioni portate avanti dal direttore generale neroverde, Angelo Sorace. (ab)