Una giornata di sport, ricordi e profonda emozione ha caratterizzato il Memorial Fonzy Ranieri, svoltosi al Tauriana Golf Club di Palmi. Questo evento, che ha registrato numerosi iscritti, ha rappresentato non solo un momento di competizione sportiva di alto livello, ma anche un'occasione per onorare la memoria di un caro membro della famiglia Lacquaniti.

La commozione era tangibile tra i presenti, con i parenti di Fonzy Ranieri visibilmente toccati durante l'intera manifestazione. La gara, oltre a celebrare il talento sportivo, ha permesso di riunire la comunità del club in un momento di ricordo e condivisione, dimostrando ancora una volta il potere unificante dello sport. Dal punto di vista sportivo, è stata una domenica memorabile, nonostante un temporale che ha interrotto temporaneamente la competizione a metà gara. Dopo la ripresa, la competizione è proseguita con grande entusiasmo, concludendosi in un'atmosfera di soddisfazione generale.

La giovane promessa del golf, Francesco Saraceno, ha nuovamente dimostrato il suo talento vincendo nella categoria Lordo. Nella Prima Categoria Netta, il primo posto è andato a Michele Lacquaniti, seguito da Renato Ferrara al secondo posto e Raffaele Di Renzo al terzo. Per la Seconda Categoria, il vincitore è stato Antonio Valerioti, con Luigi Giacobbe e Giuseppe Alessandro Cua che hanno conquistato rispettivamente il secondo e il terzo posto.

La gara ha visto anche la partecipazione a premi speciali: il Drive in Contest e il Nearest to the Pin, entrambi vinti da Renato Ferrara, che ha saputo distinguersi per la sua abilità in queste sfide particolari. Il Memorial Fonzy Ranieri si è quindi concluso con grande successo, rafforzando lo spirito di comunità e il valore della memoria all'interno del Tauriana Golf Club. Il club si conferma così come punto di riferimento per gli appassionati di golf, continuando a offrire eventi di alta qualità che uniscono sport, emozioni e ricordi indelebili.