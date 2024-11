Due calabresi a Parigi: dopo Anna Barbaro, vola alle Paralimpiadi di Parigi anche Raffaela Battaglia. Nata a Villa San Giovanni (Rc) nel 1990, la nostra atleta rappresenterà l’Italia nel sitting volley: l’esperta schiacciatrice fa parte della rappresentativa di 12 ragazze convocate dal ct Amauri Ribeiro per affrontare la sfida olimpica.

Raffaela Battaglia arriva alla prestigiosa competizione da campionessa europea in carica: «Il momento più emozionate della mia carriera sportiva è stato sicuramente la vittoria dell’Europeo ma la qualificazione per Parigi non è stata da meno», ha dichiarato in una breve intervista presente sul canale Youtube del Comitato Italiano Paralimpico. L’atleta del reggino è alla sua seconda paralimpiade dopo Tokyo 2021 – dove è arrivato un deludente quinto posto, un motivo in più per fare bene sotto la Tour Eiffel.

La 34 enne ama le emozioni che le dà il suo sport – che ha scoperto nel 2015, all’età di 25 anni – e in futuro spera di allenare una squadra di club o la Nazionale stessa. Affetta da un’agenesia alla mano sinistra, Battaglia sostiene con dignità che «la disabilità va accettata e mostrata con orgoglio: è così che siamo». La sua è una storia da cui trarre ispirazione perché ha saputo trasformare un ostacolo in una ragione di vita.

Di questo sport Raffaella ama le emozioni che le dà, il dinamismo e lo spirito di squadra. Ciò che le piace meno è la posizione da tenere in campo che le provoca spesso infortuni alle ginocchia. Nella vita Raffaela lavora come educatrice in un asilo nido. Non ha amuleti portafortuna, ma confessa di fare un gesto scaramantico prima delle partite: «Con la mia compagna, al momento del saluto, ci mettiamo sempre negli ultimi posti della fila». Anche l’approccio alle competizioni è sempre lo stesso: «Prima di ogni gara cerco di stare il più tranquilla possibile e di dare il meglio per me e per la mia squadra».

Ora è pronta a quest’ennesima avventura, che partirà ufficialmente il 30 agosto: ad aspettare lei e le sue compagne ci sarà il girone formato da Francia, Stati Uniti e Cina.