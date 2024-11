Quarto segno ics consecutivo per la squadra allenata da Lamberto Zauli. Nella 32esima giornata del campionato arriva solo un pari sul campo del fanalino di coda del girone C.

Dopo il pareggio nel derby contro il Catanzaro, il Crotone non riesce a trovare la vittoria neppure contro la Fidelis Andria, fanalino di coda del girone C. Allo Stadio degli Ulivi i pitagorici non vanno oltre lo 0-0, anzi rischiano addirittura di perdere la sfida con i pugliesi che sono pericolosissimi soprattutto nei minuti finali del match.

La prima occasione della partita valida per la 32esima giornata è di marca pitagorica: al 2' ci prova Pannitteri, ma Savini è attento e blocca il tiro dell'attaccante del Crotone. La formazione di casa ci crede e inizia a mettere pressione agli squali, che però si difendono bene. Al 33' ci prova Orfei dopo un errato disimpegno della difesa rossoblù: il numero 7 non trova però la gioia del gol.

Al 40' il Crotone crea una ghiottissima occasione per portarsi in vantaggio. Dagli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Giron arriva il tap-in pericoloso di Papini: l'intervento di Savini è però provvidenziale. Si va al riposo con il risultato a occhiali.

La ripresa inizia con il Crotone che ci prova prima con il tiro di Pannitteri, poi con il calcio di punizione di Giron: in entrambi i casi è bravo Savini. La Fidelis Andria è invece pericolosa con una doppia conclusione: ci prova Candellori, ma Dini svetta la minaccia, poi, nel proseguo dell'azione arriva la il tiro di Ciotti.

Il Crotone prova a tenere il pallino del gioco e in ripartenza prova a pungere con Tribuzzi, il tiro dalla sinistra è però respinto da Savini. I padroni di casa, invece, vanno vicinissimi al gol al 43': Ciotti ci prova da fuori ma la sfera sibilla uscendo di poco alla destra di Dini. Ancora più clamorosa l'occasione che capita a Micovschi al 47': il diagonale del calciatore romeno, servito di Ventola, termina di un soffio fuori. Non c'è più tempo: la sfida si termina qui e il Crotone torna a casa con un solo punto. Per gli squali, che ormai hanno la testa ai play off, è il quarto pareggio consecutivo.