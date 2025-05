La terza squadra che seguirà Sassuolo e Pisa uscirà fuori dalla sfida del Picco: ai liguri basterà un pari per conquistare la massima serie

Finisce senza reti (0-0) la finale di andata dei play off per l’ultimo posto in Serie A tra Cremonese e Spezia, che rimandano il discorso alla gara di ritorno.

Allo Zini durante il primo tempo i liguri passano in vantaggio con Aurelio, ma la rete viene annullata dopo controllo Var per un fallo di mano del marcatore.

Nella seconda frazione a premere forte sull’acceleratore sono i padroni di casa ma non riescono a trovare la via della rete. Domenica al Picco verrà decisa la terza neopromossa dopo Sassuolo e Pisa.