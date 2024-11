I due tecnici hanno attuato molto turnover in vista delle partite di campionato. L'allenatore giallorosso: «Abbiamo giocato con cinque under in campo. È un pareggio che, sotto questo punto di vista, ci dà grandi soddisfazioni»

Senza vinti e senza vincitori la gara tra Trebisacce e Altomonte RC, turno valido per l’andata degli ottavi di finale della Coppa Italia regionale. Tanto turnover nelle due formazioni che i tecnici hanno schierato, giusto dare spazio a tutti anche nell’ottica di crescita che, a questo punto della stagione, è prioritario.

Ne viene fuori un confronto bello da vedere, tutti hanno voglia di sfruttare la vetrina per conquistarsi un posto in squadra. Tra i più propositivi Caceres, l’attaccante del Trebisacce che al 9’ manda la sfera sulla traversa e al 34’ porta in vantaggio i giallorossi. Potrebbe anche raddoppiare la squadra di Serafino Malucchi ma l’ottima prestazione del portiere rossoblù Pagliuso, classe 2007, neutralizza ogni tentativo. Il pari arriva a 8 minuti dalla fine, corre infatti il 37’ quando Sbrissa atterra Rodrigues, per l’arbitro fallo commesso in area e per tanti, compreso il secondo assistente De Santo, invece, il fatto è avvenuto a ridosso della stessa. L’irremovibile Ndongo Ndao conferma la decisione del penalty e Actis Goretta non fallisce l’occasione. A fine gara animi esagitati in casa del Trebisacce con dirigenti e giocatori a contestare il calcio di rigore.

Ai nostri microfoni mister Serafino Malucchi (Trebisacce) l’analizza così: «Sapevamo dall’inizio che questa partita si sarebbe giocata nell’ottica dei 180 minuti. Ci rimane il rammarico, siamo andati in vantaggio e abbiamo sprecato un po’ di occasioni per un 2 a 0. Prendere goal in quella circostanza su un rigore che non voglio nemmeno commentare, lo faranno gli addetti ai lavori. È giusto, anche a malincuore, accettare questo risultato».

Le impressioni dell’Altomonte RC sono affidate a Michele Vitiritti, tecnico in seconda dei rossoblù: «Risultato direi giusto. Abbiamo affrontato una squadra ben messa in campo, ben organizzata sia tecnicamente, sia tatticamente e sia fisicamente. Abbiamo cambiato qualcosa rispetto a domenica, sia a livello tattico sia a livello uomini e abbiamo avuto delle buone risposte sul campo. Tengo a sottolineare che buona parte del secondo tempo abbiamo giocato con cinque under in campo. È un pareggio che, sotto questo punto di vista, ci dà grandi soddisfazioni». Per il passaggio del turno, dunque, sarà necessario attendere la gara di ritorno prevista per il 9 ottobre con inizio alle 15.