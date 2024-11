Al via la nuova stagione della Kings League Italia. Tra le tante stelle ci sarà anche un calabrese. Emanuele Nocera, 26enne di Catanzaro, conosciuto sul web come Manuuxo, farà parte della Kings League Italia. La lega di calcio a 7, nata in Spagna da un’idea di Gerard Piqué, ha raggiunto grandi livelli di notorietà in Italia dopo il Mondiale giocato la scorsa estate dagli Stallions. La formazione del presidente Gianmarco Tocco, in arte Blur, uno degli streamer più seguiti al mondo su Twitch, contava nella propria rosa anche Emiliano Viviano e Francesco Totti. Proprio l’ex capitano della Roma era presente ieri per l’inaugurazione della Kings League Italia insieme ad altri ex calciatori.

Manuuxo alla guida dei Gear 7 Fc

Ventiseienne di Catanzaro con un passato anche nelle giovanili della squadra giallorossa, Emanuele Nocera sarà il presidente dei Gear 7 Fc, una delle 12 squadre che prenderà parte al torneo. Insieme a lui ci saranno anche Blur, che tornerà alla guida degli Stallions, Francesco Marzano, in arte Marzaa, secondo streamer per iscritti in Italia su Twitch, e Fedez, che farà coppia con Luciano Moggi, che appena tre anni fa sarebbe dovuto essere l'uomo in più della famiglia Greco in caso di acquisto del Cosenza.