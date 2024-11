I supporters rossoblù sono stati aggrediti da una decina di teppisti al temine della partita con cinghie e catene. Poche ore fa si sono recati in caserma per sporgere denuncia

Un pomeriggio di sport rovinato da un episodio di inspiegabile violenza. Rabbia e tanta paura per le vittime del gesto. L'episodio si è verificato al termine della partita Ebolitana-Vibonese. Alcuni tifosi rossoblù, che si trovavano in auto, sono stati avvicinati da un gruppo di persone in moto che con cinte e catene si sono accati contro il veicolo, una Multipla, presa a noleggio, frantumando completamente il finestrino posteriore destro.

Alla guida, un ex maresciallo dei carabinieri che grazie alla prontezza e freddezza è riuscito ad allontanare i due aggressori, evitando così il peggio per lui e le altre cinque persone presenti nell'abitacolo. Allertate subito le forze dell'ordine del posto per risalire all'identità dei due.

Questa mattina, il gruppo di supporters si è recato in caserma a Vibo Valentia per sporgere formale denuncia.