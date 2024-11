Sempre più nel segno di Alessio Colosimo. Il centravanti della Promosport continua a realizzare gol a raffica ed è sempre più leader nella classifica dei marcatori.

Già 15 i gol messi a segno in tredici giornate nel girone A di Promozione, dove a questo punto è destinato ad abbattere il muro delle trenta marcature. Domenica scorsa a Crotone, in appena un tempo, la prima tripletta in maglia biancazzurra. Colosimo segna da cinque gare di fila, nelle quali ha siglato nove reti.

Con la maglia della Promosport, fra l’attuale e la precedente stagione, siamo a quota 18 centri in altrettante partite. Insomma, con il club del patron Folino, la media è di un gol a partita. Mister Morelli lo conosce bene e non a caso ha puntato dritto su di lui nel momento in cui sono state delineate le strategie per volare in Eccellenza. Un vero e proprio lusso per la categoria, anche perché in Promozione, in carriera, per Colosimo 58 partite e 49 reti in campionato. Domenica si punta anche su di lui per scardinare la retroguardia del Ve Rende nello scontro diretto della 14ª giornata.