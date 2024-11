Continua il tabù casalingo per la Deliese che rimanda ancora l'appuntamento con la prima vittoria davanti al proprio pubblico. Il club amaranto infatti, impatta contro il Capo Vaticano per 0-0 dopo una gara che, tutto sommato, ha rispecchiato il risultato finale. Un punto che comunque muove la classifica e mantiene l'imbattibilità della squadra di Gambi in questo avvio di stagione. Prestazione non da buttare dunque e che conferma anche la solidità difensiva.

Le parole di mister Gambi

Al termine del match, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso proprio il tecnico Nello Gambi che si ritiene comunque soddisfatto di come è andata la partita: «In casa non riusciamo ancora a sbloccarci ma faccio ugualmente i complimenti i ragazzi ai quali non ho nulla da rimproverare, poiché hanno lottato su tutti i palloni. Abbiamo cercato di sbloccarla e, nel secondo tempo, non ricordo nessuna parata di Licastro. Nel primo tempo più che una squadra timorosa ho visto una formazione vogliosa e che voleva vincere, al cospetto comunque di un avversario importante. Purtroppo siamo arrivati molte volte al cross, sbagliandolo, e questa è una cosa su cui lavorare».

E ancora: «Affrontavamo una squadra organizzata e tosta a livello fisico, inoltre non dimentichiamo che il Capo Vaticano è quasi la stessa squadra che lo scorso anno ha fatto i play off. Noi andiamo avanti a testa alta. Tutti vogliono il bel gioco ma io sono un tipo pratico e anche oggi non abbiamo preso gol, dato molto importante». Per la Deliese, adesso, in programma c'è la trasferta in casa della neopromossa Guardavalle.