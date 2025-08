Inizia ufficialmente il ritiro della Vibonese, e così la conseguente preparazione estiva in vista del prossimo campionato di Serie D (girone I) che inizierà tra circa un mese. Primi passi sull'erbetta dunque e primi sentori di campo. Il club rossoblù, infatti, svolgerà quest'oggi il suo primo giorno di ritiro a Zafferana Etnea. La squadra si dividerà tra il già menzionato Zafferana Etnea e Santa Venerina e lavorerà in vista della stagione dal 31 luglio al prossimo 14 agosto. La squadra alloggerà all'interno dell'Esperia Palace Hotel.

I convocati

Inizia oggi dunque la vera stagione della formazione rossoblù, agli ordini di mister Raffaele Esposito che, per l'occasione, ha anche stilato la lista di convocati partita appunto per la terra siciliana. Sono ventiquattro i convocati per il ritiro, di cui undici sono Under. Ecco allora l'elenco completo della truppa agli ordini di mister Esposito: Salvo Alonso (classe 2007), Christos Balampanodis (classe 2006), Besmir Balla, Matteo Bonotto (classe 2006), Rosario Bucolo, Aldo Caiazza, Antonio Carnevale, Wilkerg Castillo (classe 2005), Marios Chrysovergis, Francesco Dicorato, Gerardo Di Gilio, Selemby Doudou, Marco Ferilli (classe 2007), Jacopo Galizia (classe 2005), Riccardo Mangiaracina, Agustin Marsico, Matteo Martina (classe 2007), Matteo Muscarà (classe 2006), Mario Hernandez, Nicolas Nallo, Francesco Oliviero (classe 2005), Domenico Valentino, Ciurleo (classe 2008), Fabio Marano (classe 2007).