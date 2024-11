Novità in arrivo in casa Crotone. Dopo aver ufficializzato il portiere Paolo Branudani, arrivato dal Catanzaro, la società del presidente Gianni Vrenna è pronta a imbastire una rosa competitiva da affidare a mister Franco Lerda.

In entrata il nome caldo è quello di Cosimo Chiricò, attaccante del Padova a segno nella semifinale di ritorno dei play-off di Serie C contro il Catanzaro. Chiricò sarebbe in arrivo nella città pitagorica per le visite mediche e la conseguente firma. Sempre dal Padova potrebbe arrivare anche il centrocampista e capitano dei veneti, Ronaldo. Il giocatore andrebbe a sostituire il partente Nahuel Estevez, l'argentino è prossimo ad accasarsi al Parma.

Nel reparto offensivo il nome nuovo sarebbe quello di Luigi Cuppone, punta del Potenza, mentre in uscità c'è Augustus Kargbo, il calciatore della Sierra Leone è vicino alla Cremonese, squadra neo promossa in Serie A.

La presentazione di Raffaele Vrenna

Intanto domani, giovedì 30 giugno, alle ore 10.30, presso la sala stampa della sede del Football Club Crotone, si terrà la conferenza di presentazione del Direttore generale Raffaele Vrenna.