Perugia-Reggina non si giocherà, come detto, a causa delle scosse sismiche che hanno fatto tremare la città di Perugia e lo stadio Renato Curi. L'ufficialità è arrivata nella serata di ieri, con i club che hanno anche comunicato la validità dei biglietti sottoscritti anche per la partita di recupero. I tagliandi staccati per il settore ospite erano circa 400. In alternativa, una volta stabilita la data di recupero sarà definita una finestra temporale per ottenere il rimborso per chi non potrà assistere alla partita.

Gli amaranto sono già rientrati a Reggio Calabria e lunedì si ritroveranno per preparare la partita contro il Cagliari, ieri vittorioso in casa contro l'Ascoli nell'anticipo. Adesso, però, va capito quando il match contro la formazione di Castori potrà recuperarsi, in virtù di un calendario piuttosto fitto in questo rush finale della stagione.

Calendario fitto

Ieri la Lega B ha comunicato il calendario con date e orari fino alla terzultima giornata: un aprile molto fitto attende la squadra di Inzaghi, che disputerà ben 5 gare in 26 giorni fra il 10 aprile e il 6 maggio. La data di recupero di Perugia-Reggina, quindi potrebbe collocarsi prima del confronto contro il Venezia, in programma per il lunedì di Pasquetta e successivamente al match di Marassi contro il Genoa. Il 5 o il 6 aprile (considerando che il Perugia giocherà il 2 con il Frosinone) diventano date in cui dovrebbe ricollocarsi il match del Curi.