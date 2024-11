Nel weekend appena trascorso si sono tenute le gare di Coppa Italia distensione su panca organizzate dalla Fipe Calabria (Federpesistica) nella palestra Fitlab di Catanzaro. Numerosi gli atleti, oltre un centinaio appartenenti a diverse società sportive, giunti da tutta la Regione, che si sono cimentati nel sollevamento pesi su panca il 23 e il 24 aprile scorsi.

A portare a casa un altro record personale, Francesco De Bartolo, tesserato con la Asd Hedonism Fitness Club di Manuela Broccolo, che nella categoria maschile di peso meno 80 chilogrammi over 20 ha sollevato 145 chilogrammi, il maggior peso in Calabria.

Grande gara per la ASD Hedonism Fitness Club che al suo esordio ottiene ben 18 podi nelle varie categorie, sia maschili che femminili. Ecco l’elenco degli atleti portati in gara dall’allenatore di Mirko Portadibasso:

Le classifiche

Primi classificati

Francesco De Bartolo: categoria maschile peso - 80 over 20 con 145 kg

Marco Lo Gullo: categoria maschile peso - 97 over 20 con 140 kg

Fabio D’Andrea: categoria maschile peso - 65 over 20 con 100 kg

Ennio Commodaro: categoria maschile peso -97 under 20 con 90 kg

Virginia: categoria femminile peso -67 over 20 con 60 kg

Jessica Benvenuto: categoria femminile peso -50 over 20 con 50 kg

Andrea Vitari: categoria femminile peso -67 under 20 con 42 kg

Sonia Miceli: categoria femminile peso -41 over 20 con 38 kg

Secondi classificati

Nayan Ravi Farruggia: categoria maschile peso -65 under 20 con 82kg

Valentina Chiarello: categoria femminile peso -67 over 20 con 48kg

Rosanna Vitari: categoria femminile peso -61 under 20 con 43kg

Ida Berenice Sabato: categoria femminile peso -67 under 20 con 40 kg

Terzi classificati

Mario Mandarino: categoria maschile peso -88 over 20 con 113 kg

Emilio Cava: categoria maschile peso -80 under 20 con 100 kg

Anis Lucia: categoria maschile peso -72 under 20 con 82 kg

Luca Gambaro: categoria maschile peso -59 under 20 con 75 kg

Patrizia Faraca: categoria femminile peso -61 over 20 con 56 kg

Francesca Benvenuto: categoria femminile peso -73 over 20 con 50 kg