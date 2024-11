A battagliarsi per la salvezza saranno le formazioni dalla quintultima alla penultima

VIBO VALENTIA - Non cambia di una virgola neppure la formula play out tra i dilettanti calabresi. La lotteria per non retrocedere, si conferma un trita ossa che vedrà impegnate le formazioni cenerentole dei vari campionati. A battagliarsi per la salvezza saranno le squadre classificatesi dalla quintultima posizione, alla penultima. A meno che non vi sia un distacco pari o superiore ai 10 punti, come accade per i play off. In questo caso vi sarà la retrocessione diretta della formazione con il distacco più importante nei confronti delle squadre che la precedono. Gli spareggi salvezza si svolgeranno in gara unica in casa della squadra meglio classificata al termine del campionato. In caso di parità, verranno disputati i supplementari e gli eventuali rigori, qualora il risultato dovesse rimanere bloccato sulla "X".