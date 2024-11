La Lega Pro ha deciso, diramando il comunicato che sposta ufficialmente il calendario dei playoff in funzione del ricorso pendente del Taranto contro i punti di penalizzazione (-4) che verrà deciso il prossimo 4 Maggio che era poi la data prevista del primo turno a gironi.

Il Presidente di Lega Pro su espresso mandato del Consiglio Direttivo di Lega ha così disposto, l’aggiornamento delle date play off che partiranno martedì 7 maggio prossimo, che vedrà il Crotone andare a cercare di guadagnarsi la qualificazione al secondo turno (che invece si disputerà il prossimo sabato 11 maggio), vincendo a Picerno entro i 90’ regolamentari senza supplementari e rigori.

Al netto della non trascurabile variabile del ricorso del Taranto (a cui potrebbero essere restituiti tutti o parte dei 4 punti di penalizzazione a causa di violazioni di natura amministrativa) e che potrebbe così accedere direttamente agli ottavi di finale al posto del Benevento, facendo comunque slittare la Casertana al primo turno, ancora più complicato, sarebbe il secondo turno (in caso di vittoria a Picerno) per la squadra di mister Zauli che, con le medesime regole del primo turno dovrebbe andare a giocarsi l’accesso alle fasi nazionali, andando a vincere in casa del Taranto, della Casertana o del Cerignola.

Infatti le gare di andata e ritorno sono previste solo dalla fase nazionale ma sempre con il vantaggio a favore di chi si è meglio piazzato nella regular season che avrà anche diritto di giocare il ritorno in casa. Ecco il calendario diramato dalla Lega Pro:

Fase play-off del girone

1° Turno - Gara unica martedì 7 maggio 2024

2° Turno - Gara unica sabato 11 maggio 2024

Fase play-off nazionale

1° Turno - Gara di andata martedì 14 maggio 2024

1° Turno - Gara di ritorno sabato 18 maggio 2024

2° Turno - Gara di andata martedì 21 maggio 2024

2° Turno - Gara di ritorno sabato 25 maggio 2024

Final Four

Semifinali - Gara di andata martedì 28 maggio 2024

Semifinali - Gara di ritorno domenica 2 giugno 2024

Finale - Gara di andata mercoledì 5 giugno 2024

Finale - Gara di ritorno domenica 9 giugno 2024