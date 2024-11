Si chiude tra gli applausi l'edizione 2016 delle pigiessiadi. I giochi interregionali che si rifanno al messaggio di Don Bosco

Si conclude l'evento sportivo dell'anno. Dopo quattro giorno all'insegna dello sport e dell'aggregazione, cala il sipario sulle Pigiessiadi 2016. Un'edizione da record, in una cornice mozzafiato come quella della Marina di Sibari. Un totale di 86 squadre, 1064 partecipanti tra atleti, allenatori, dirigenti, famiglie provenienti da sei regioni d'Italia. Una vera e propria festa dello sport, dedicata a tutti. Dai più piccoli, impegnati nella categoria micro, ai più grandi per la categoria libera, nonché alle famiglie che per tutta la durata della manifestazione hanno sostenuto i propri ragazzi con entusiasmo e senza agonismo. Quattro le categorie. Dal calcio a 5, al volley. Dal basket alla danza. E in mezzo corsi di aggiornamento per i tecnici, serate di animazione. Dunque, quattro giorni curati nei minimi dettagli da parte del comitato regionale polisportive giovanili salesiane, organizzatore e promotore dell'evento che ormai è diventato un punto di riferimento sportivo, e non solo, per tutta la regione.