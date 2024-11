Si è alzato il sipario sulla nuova stagione della Pirossigeno Cosenza: i Lupi del calcio a 5 si sono radunati il 2 settembre per poi affrontare tre giorni di preparazione in quel di San Giovanni in Fiore. Un vero e proprio ritiro che termina oggi con l’amichevole contro i locali della Città di Fiore, in programma alle ore 17 presso il Palasport della zona. Nei prossimi giorni gli allenamenti proseguiranno a Cosenza, dove il 14 settembre è in programma il secondo test contro la Città di Acri.

Nuova stagione, nuove facce. Sono stati diversi, infatti, gli innesti per le squadra di Leo Tuoto. Da Cabeca a Jefferson, per arrivare a Guga, Lo Conte e Paciola. Tra questi non abbiamo dimenticato un altro lupo nuovo di zecca - che proprio nelle scorse ore si è presentato sui canali ufficiali della società.

Le prime impressioni di Dacio Restaino, nuovo laterale rossoblu

«Il primo impatto con l’ambiente è stato molto positivo ed è stato bello iniziare a capire cosa ci aspetta nei prossimi mesi. Ci stiamo conoscendo con mister Leo Tuoto anche se averlo avuto contro in passato mi ha già fatto capire cosa vuole dai suoi giocatori. Ci aiuterà molto ad alzare l’asticella e sono convinto che con lui questo gruppo potrà fare molto bene. In generale la Pirossigeno è sempre stata una squadra aggressiva e con le idee chiare. Poi giocare qui a Cosenza non è stato mai facile e spero che quest’anno, più dell’anno scorso, sarà un fortino inespugnabile».