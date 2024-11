I rossoblù continuano a mettere benzina nelle gambe in vista dell'inizio della nuova stagione, previsto per venerdì 18 ottobre. Nel weekend ultima amichevole contro il Manfredonia

Otto giorni: è questo l’arco temporale che separa la Pirossigeno Cosenza dall’esordio in campionato contro il Napoli Futsal. Un match atteso da settimane, che ha avuto già il suo antipasto al Memorial Buongarzone del 27 settembre.

In quell’occasione la spuntarono i partenopei per due reti a uno ma i lupi del futsal non sfigurarono, anzi fu un’occasione per studiare da vicino i primi avversari ufficiali della nuova stagione. L’amichevole di sabato scorso contro il Meta Catania ha dato ulteriori indicazioni a mister Leo Tuoto, che ha parlato di un gruppo in crescita che – nonostante i tanti assenti dei campioni d’Italia – ha saputo creare numerose occasioni da rete, costringendo il portiere etneo a diversi grandi interventi.

È dello stesso avviso Gustavo Bavaresco, uno dei veterani della squadra alla terza stagione in riva al Crati: «Posso fare una promessa: lotteremo su ogni pallone e daremo l'anima. Ci aspettiamo che i tifosi al palazzetto siano numerosi, sono il nostro sesto uomo». Ora, prima dell’inizio ufficiale delle danze, i lupi disputeranno un’ultima amichevole contro la neopromossa Vitulano Drugstore Manfredonia: un ulteriore test per misurare il livello di preparazione fisico e tecnico dei silani. Amichevole preceduta da una sessione di allenamenti al giorno, a dimostrazione di come la truppa di Leo Tuoto non voglia lasciare niente al caso in vista di un campionato che la vede come possibile outsider.