Settimana decisiva per la Pirossigeno Cosenza, che martedì 10 giugno alle ore 20:30 ospiterà il Vinumitaly Petrarca nel ritorno dei playout di Serie A di futsal. La gara si disputerà al PalaCosentia, con ingresso libero per il pubblico. Dopo il 3-1 subito all’andata in Veneto, la squadra allenata da mister Ibañes è chiamata a una rimonta complessa: serviranno tre gol di scarto per conquistare la salvezza nei tempi regolamentari, oppure due per portare la sfida ai supplementari.

Il gruppo ha ripreso gli allenamenti nella giornata di ieri e proseguirà la preparazione fino a poche ore dal match. L’obiettivo è arrivare alla gara nelle migliori condizioni fisiche e mentali possibili, consapevoli della posta in palio.

Per l’occasione, la società ha deciso di aprire gratuitamente le porte del palazzetto di via Popilia, struttura che da diverse stagioni ospita le gare casalinghe dei rossoblù. I cancelli verranno aperti un’ora prima del fischio d’inizio, alle 19:30. In considerazione del possibile elevato afflusso di pubblico, la società invita i tifosi a presentarsi con anticipo. «Una volta raggiunta la capienza massima – si legge in una nota – , fissata a 990 spettatori, l’ingresso verrà chiuso per motivi di sicurezza».