VIDEO | Intervenuti ai microfoni di LaC News 24 il tecnico e l’estremo difensore dei lupi hanno mostrato amarezza per il pareggio casalingo contro la Came Treviso. Non c’è tempo per riposare: martedì 12 novembre, ore 17:00, impegno difficilissimo contro i campioni d’Italia

Tanto rammarico per la Pirossigeno Cosenza. Dopo una grande reazione, che ha portato gli uomini di mister Leo Tuoto a recuperare il doppio vantaggio della Came Treviso, i lupi del futsal sono stati riacciuffati. È terminato 4-4 il match del PalaCosentia, valido per la quarta giornata del campionato di Serie A di calcio a 5. Un punto che sicuramente muove la classifica e che comunque ben sperare il tecnico dei rossoblù:

«Lo sforzo psico-fisico che abbiamo dovuto fare per recuperare il doppio svantaggio è stato importante e ha sicuramente influito nel finale. La partita è stata giocata a viso aperto da entrambe le squadre e abbiamo dimostrato di poterci stare in questo campionato perché la Came Treviso è una squadra che punta ai play-off, due anni fa ha fatto le semifinale per lo scudetto. È una squadra storica e forte, fatta di elementi importanti. Ce la siamo giocata, questa è la cosa positiva. Dobbiamo ancora limare alcuni dettagli, ma passo dopo passo ci stiamo correggendo e stiamo migliorando».

All’orizzonte il turno infrasettimanale contro i campioni d’Italia del Meta Catania: «Questo è un match che si prepara soprattutto sulla testa. I ragazzi devono capire di aver fatto una buonissima partita oggi, sul 4-3 abbiamo cestinato due goal fatti, c’è stata anche sfortuna ma prima o poi girerà».

Due battute anche per Leonardo Del Ferraro, ultimo baluardo dei rossoblù e autore di un’ottima prova: «Dobbiamo ripartire dalla prestazione di oggi: si è vista una grande Pirossigeno, abbiamo sbagliato troppo sotto porta ma siamo stati uniti. Martedì ci aspetta una grande partita: dobbiamo andare lì e pensare di poter fare punti».