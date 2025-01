Il match, valido per la 15esima giornata di Serie A di futsal, è in programma domenica alle ore 20.45 e si giocherà al PalaErcole di Policoro. I silani vogliono proseguiere la striscia positiva e tirarsi fuori dalla zona retrocessione

Dopo l’ottimo pareggio esterno contro l’L84, la Pirossigeno Cosenza prepara il match casalingo contro i padovani del Vinumitaly Petrarca, valevole per la 15esima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5. Quaranta minuti che, però, non si giocheranno come da consuetudine al PalaCosentia, bensì al PalaErcole di Policoro, domenica 26 gennaio ore 20:45.

I lupi del futsal sono in un ottimo stato di forma, l’ultima sconfitta risale al 21 dicembre (2-1 contro l’Ecocity Genzano) e hanno accolto diversi volti nuovi, che hanno alzato sensibilmente il livello del roster. I brasiliani Mateus e Gabriel, in particolare, si sono calati velocemente nella realtà bruzia, timbrando il cartellino già più di una volta.

I veneti, d’altra parte, sono reduci da cinque sconfitte consecutive, l’ultima in casa contro Pesaro piuttosto cocente. Vincendo questo scontro diretto, la Pirossigeno aggancerebbe in classifica il Vinumitaly a quota 15 punti e aggiungerebbe un altro tassello alla tanto agognata salvezza, che ora dista appena un punto. La rincorsa è iniziata, la Pirossigeno non si vuole fermare: appuntamento per un’altra battaglia.