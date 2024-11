È tutto pronto per la presentazione della nuova Pirossigeno Cosenza. Domani, 19 settembre, avrà luogo nella magnifica cornice di Villa Rendano la presentazione dei lupi del futsal. L’inizio è programmato alle ore 19:00 e l’evento può essere seguito anche in diretta Facebook per tutti coloro che non potranno recarsi nel cuore della città.

Questa, per gli appassionati, «sarà l’occasione per vedere e conoscere vecchi e nuovi lupi, per parlare delle lodevoli iniziative benefiche di We Play For You e per presentare la nascita del progetto Pirossigeno Changing Future». Un evento non solo sportivo, che permetterà di conoscere la realtà Pirossigeno a 360 gradi.

La presentazione andrà in scena a un mese esatto dall’inizio del campionato, previsto per il weekend del 18 e 19 ottobre. Nel frattempo, sabato 21 settembre si gioca al PalaCosentia il triangolare “Calabria Futsal Cup”. Gli avversari saranno la Polisportiva Futura e il Soverato Futsal, che ha preso – solo in un secondo momento – il posto del Futsal Atletico Canicattì.