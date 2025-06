Dopo il ko per 3-1 all’andata Lupi del calcio a 5 sfoderano una prestazione maiuscola e ribaltano il play out. Felipinho, Trentin e Marchio guidano la carica dei rossoblù verso la salvezza nella massima serie

Missione compiuta per la Pirossigeno Cosenza, che davanti a un PalaCosentia infuocato conquista la salvezza in Serie A di futsal superando 6-3 la Vinumitaly Petrarca nel ritorno del play out. Dopo il 3-1 dell’andata a favore dei veneti, i Lupi ribaltano tutto con una prestazione di cuore, carattere e qualità, spinti da mille tifosi, tra cui anche alcuni dei gruppi organizzati che solitamente danno il loro supporto ai rossoblù del calcio a 11.

La gara si mette subito in salita per i Lupi: al 6’ è Gargantini a portare avanti gli ospiti. Ma il Cosenza reagisce con orgoglio e trova il pari al 9’30’’ con Felipinho. L’1-1 tiene fino all’intervallo. Nella ripresa i rossoblù cambiano marcia: Trentin firma il 2-1 al 21’58’’, Adornato cala il tris ristabilendo la parità nel doppio confronto.

Il gol che cambia tutto arriva al 34’: lo segna Paride Marchio, ed è quello che vale la Serie A. Petrarca prova a riaprirla con Parrel, ma Jefferson e Cabeca firmano la fuga decisiva. Inutile il sigillo finale di Fellipe Mello per gli ospiti. Finisce 6-3: Cosenza resta in A, Petrarca retrocede in A2 Élite.