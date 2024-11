L'allenatore dei giallorossi ha parlato dopo il match pareggiato dai suoi in casa dei nerazzurri: «Una partita bella contro un avversario mai domo»

«Una partita bella contro un avversario mai domo: sono le gare di cui abbiamo bisogno per alzare intensità e cattiveria». È quanto affermato ieri sera dall'allenatore del Catanzaro Vincenzo Vivarini al termine del match valido per la 35esima giornata del campionato di Serie B pareggiato 2-2 dai giallorossi in casa del Pisa.

«Il Pisa ha fatto una gran partita - ha detto Vivarini -, gli faccio i complimenti perché nella partita ha messo tanta qualità. Dobbiamo essere contenti per il punto che abbiamo raccolto ma dobbiamo migliorare molto. Questa partita, però, ci insegnerà tante cose».

La conferenza stampa di Vivarini dopo il pareggio in casa del Pisa