L’Us Catanzaro 1929 - attraverso una nota - comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’attaccante Filippo Pittarello che è già a disposizione di mister Caserta nel ritiro di Morgex. Classe 1996, Pittarello arriva a titolo temporaneo con obbligo di riscatto (contratto di 3 anni più opzione per il quarto) dove lo scorso anno ha disputato 37 partite realizzando 6 gol e 3 assist. La stagione precedente aveva indossato la maglia della Feralpisalò contribuendo, con sei reti, alla promozione in serie B della squadra lombarda.

«Per me la scelta di Catanzaro – ha commentato l’attaccante – rappresenta una grandissima occasione, uno step importantissimo per la mia carriera. Come mi è stato detto che c’era questa possibilità non ci ho pensato due volte».

Dovendosi descrivere da un punto di vista tecnico-tattico, si definisce “punta mobile”: «Mi piace relazionarmi con i miei compagni di reparto, attaccare la profondità, giocare con la palla e, sicuramente, non sono soltanto un centravanti d’area di rigore ma preferisco muovermi accanto a un trequartista o a un altro attaccante per cercare un dialogo continuo».

Di Catanzaro gli piace la tifoseria calorosa: «Per un calciatore non c’è cosa più bella che trovare una piazza del genere. Non posso che ringraziare per l’opportunità che mi è stata data, certo che suderò la maglia – ha concluso – per ripagare la fiducia che è stata riposta in me».