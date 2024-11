Migliore efficienza fisica e grande soddisfazione per i “super adulti” che per il secondo anno hanno partecipato al programma nazionale dell’Ancs

Una vita lunga e migliore con un alleato speciale, lo sport. Ci credono fortemente tutti gli anziani che hanno aderito a Pizzo al programma nazionale “GinnastichiAmo” che non prevede soltanto attività fisica ma anche ricerca medica in campo geriatrico.

Sono quattro mila in Italia i “super adulti”- definiti così dal presidente dell’ANCS Michele Panzarino ai nostri microfoni – coinvolti nella ricerca che si è svolta in ben 54 centri. Pizzo è la città pioniera nello sport della terza età in Calabria. Il programma di educazione all’attività sportiva operativo da due anni nella città napitina è stato promosso dall'Accademia nazionale della cultura sportiva (Ancs) in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Nella sala convegni dell’Istituto tecnico nautico si è parlato dei grandi riscontri in termini di aumento di forza, equilibrio e mobilità articolare, in generale del miglioramento evidente dell’efficienza fisica dei partecipanti al progetto. I dati medico-scientifici raccolti serviranno a migliorare la prevenzione e la cura delle patologie croniche tipiche della terza età, innalzando gli standard di qualità della vita attraverso lo sport e una maggiore possibilità di socializzazione.

Infatti l’entusiasmo di chi si riscopre più giovane non è da attribuire solo ai risultati della ginnastica – ci spiega la responsabile regionale Ancs Anna Pintimalli- ma anche al fattore sociale e aggregativo.