Arrivare seconda in classifica di un punto lascia sempre un po’ l’amaro in bocca. La Lory Pizzo avrebbe meritato sul parquet il salto di categoria, il bilancio nell’ultima parte della stagione – quella dedicato al campionato playoff – è stato praticamente perfetto: un solo set è stato perso in dodici incontri.

Lo straordinario filotto nella seconda parte non è bastato, il punto di distacco dalla Todosport Vibo è rimasto, congedando così le gialloblu al secondo posto, ma senza per questo disperarsi.

La stagione è stata comunque ricca di soddisfazioni, partendo dal lato umano di una società sempre in primo piano per opere solidali: «Continuiamo a sognare nella ricerca contro il cancro – ribadisce il team - con gesti concreti che ci hanno portato a donare oltre trentamila euro per questa nobile finalità. Non abbiamo mai dimenticato “chi soffre e lotta per la vita” neanche nei momenti più intensi e difficili della stagione sportiva».

Applausi al di là dei risultati, quindi, anche per questo aspetto, la società dedicata al piccolo Lorenzo resta promotrice di fair play in ogni palazzetto della Calabria. Ed è proprio quest’aspetto che potrebbe in qualche modo cambiare, in positivo, nelle prossime settimane.

I nuovi campionati 2025-2026 saranno indetti a fine luglio, da lì si capirà la situazione di tante società in ambito interregionale e non brillano tutte per salute. La Lory Pizzo potrebbe essere così ripescata in Serie B2, una possibilità da valutare con attenzione e alla quale, di certo, le ragazze napitine sapranno farsi trovare già pronte.