Nel corso della notte ignoti hanno danneggiato il pullman della Sambenedettese, parcheggiato all'esterno dell'Hotel Presidente di Rende, dove la squadra marchigiana si trova in ritiro, in attesa di scendere in campo al San Vito-Marulla contro il Cosenza nel turno di andata dei quarti di finale dei play off di serie C.

Sassate contro la fiancata

Dall'esterno del parcheggio sono stati lanciate alcune pietre contro la fiancata sinistra dell'automezzo, munito di doppie vetrate. Due di quelle più esterne, sono andate in frantumi. Ad accorgersi dell'accaduto è stato l'autista nelle prime ore della mattinata.

Indagano i carabinieri

Sul posto sono giunti i militari della compagnia di Rende agli ordini del capitano Sebastiano Maieli. Nei pressi del pullman sono state rinvenute tre pietre. Acquisite le immagini della videosorveglianza per risalire ai responsabili dell'atto vandalico.

La condanna del Cosenza Calcio

La società silana, in una nota, ha condannato «con fermezza il vile gesto perpetrato ai danni del pullman della Sambenedettese. Un atto - si legge in un comunicato - commesso da soggetti che, evidentemente, non si riconoscono negli ideali e nel comportamento della tifoseria rossoblù e che rischiano di avvelenare il clima sereno che sta accompagnando le due formazioni impegnate tra poche ore in una sfida importante e decisiva per il proprio futuro. Il Cosenza Calcio - si conclude la nota - augurandosi che al più presto vengano individuati i responsabili, si è già attivata per fornire supporto alla Società ospite».

