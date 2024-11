I laziali ottengono la promozione nella massima serie in Gara 5 al PalaValentia al termine di una partita in larga parte dominata. Delusione tra i tifosi della Tonno Callipo che nel quarto set aveva dato l’impressione di poter riaprire i giochi

Un muro umano di oltre 2000 persone fa da scenario alla sfida delle sfide: la finalissima che vale un campionato. Lo spettacolo in campo non è da meno di quello sulle tribune. Le eterne rivali di stagione, Tonno Callipo Calabria e la Globo Sora, ingaggiano fin dall’avvio una sfida equilibrata, come nella migliore tradizione di una serie finale dei play off giunta fino alla quinta gara disponibile. Poi, gradualmente, la luce nella metà campo di casa si affievolisce, fino a spegnersi del tutto.



