Il prossimo sabato sera, Catanzaro si prepara ad accogliere una folta schiera di tifosi del Brescia, pronti a sostenere la loro squadra impegnata al Ceravolo (che si preannuncia sold out) per la sfida play off contro i giallorossi.

Secondo quanto riportato dal sito Bresciaingol, i sostenitori bresciani stanno organizzando il loro viaggio in Calabria con ogni mezzo possibile: molti prenderanno l'aereo dai principali aeroporti del nord Italia come Malpensa, Venezia e Bologna, mentre altri si sposteranno in pullmini, garantendo una presenza massiccia nel settore ospiti dello stadio Ceravolo. I supporter delle Rondinelle dovrebbero essere infatti circa 750.

L'entusiasmo nella tifoserie bresciana è alimentato non solo dall'importanza della partita, ma anche dallo storico gemellaggio con i sostenitori catanzaresi, che trasforma ogni incontro in una festa di sport e amicizia. Proprio come accaduto già quest'anno nei due match di campionato.