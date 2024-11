Senza più alibi e soprattutto appelli: partono i playoff di Serie C, che impiegheranno più di un mese per decretare l'ultima squadra promossa in Serie B, dopo Cesena, Mantova e Juve Stabia, vincitrici dei rispettivi gironi.

Qui a Picerno, arrivato sesto nel girone C, arriva il Crotone (nono con sei punti in meno rispetto ai lucani) per il primo turno che ha solo la vittoria dentro i 90’ regolamentari (più ovviamente i recuperi) per passare al prossimo secondo turno ancora a gironi, in ragione del miglior posizionamento in classifica nella "regular season" che permette alla squadra di mister Emilio Longo di giocarsi in casa due risultati, vittoria e pari, a disposizione.

La sorpresa non da poco che presenta Longo è quella che porta in panca il capocannoniere Murano (20 goal stagionali); Zauli invece fa accomodare Zanellato al suo fianco affidandosi a Tumminello e Gomez avanti (30 le marcature stagionali equamente divise). La novità serie C Now di questo anno è invece che il direttore di gara Turrini, coadiuvato dagli assistenti Conti e Marchese con quarto ufficiale di gara Andrea Calzavara hanno, già a partire da questo turno preliminare, una squadra VAR a disposizione; nello specifico, Luigi Nasca della sezione di Bari e come AVAR Rodolfo di Vuolo di Caltanissetta.

Primo Tempo

Pressa subito alto il Crotone nel piccolo rettangolo di gioco lucano del "Donato Curcio", ma i padroni di casa, soprattutto con la vena di Esposito e degli altri trequartisti sembrano in grado di impensierire. Fino al quarto d’ora di gioco si consolida la supremazia territoriale del Crotone, pericoloso anche su colpo di testa di Gomez al 10’, ma con il Picerno che mostra nervi saldi e capacità, all’occorrenza di palleggiare anche basso. Rischia però di diventare scolastico e lezioso il Crotone che si permette anche qualche finezza non riuscita concedendo altri minuti al Picerno che al 22’ passa con Esposito che con un missile di sinistro, da fuori, insacca nel sette alla destra di D’Alterio. Ora il Crotone si deve scuotere da un disorientamento incomprensibile. Invece dopo la mezz’ora sembra ancora peggio con le distanze che iniziano a slabbrarsi in maniera preoccupante anche di fronte all’occasionissima che D’Ursi crea da terra, quasi casualmente, e che Giron spreca clamorosamente. Ed al 39’ Maiorino a botta sicura trova D’Alterio fare buona guardia. Un Crotone senza attributi chiude così la prima frazione senza più saper graffiare nemmeno allo scadere con Gomez che è bravo a saltare in corsa ma senza guizzo quando il difensore lo recupera prima di concludere.

Secondo Tempo

Si riparte con due novità per Zauli: dentro Zanellato e Rispoli, fuori D’Angelo e Leo. Subito al 47’ su calcio da fermo pericolo per Summa ma Zanellato non ci arriva di testa per un soffio. Ma il Picerno non si ferma mai e riparte sempre con pericolosità. Al 55’ guizzo di Vinicius che calcia benissimo ma trova un Summa super. Ma Esposito e Maiorino mostrano subito vitalità che riescono a spegnere velleità ospiti. Entra Kostadinov per D’Ursi per alzare pressione. Non ce la fa più Esposito match winner fino al momento, al suo posto entra D’Agostino. Ma ora il Crotone prova a saltare schemi e mettere palle improbabili a campanile verso centro area avversaria, facile preda del Picerno.

Al 77’ D’Agostino non raddoppia per un mancato impatto e Zauli, disperato, fa entrare anche Comi per Loiacono e D’Errico per Vinicius. Ma il risultato è che si aprirebbero solo praterie solo se i padroni di casa cercassero energie che è anche giusto risparmiare. Un Crotone senza carattere esce a testa bassa di fronte ad un ottimo Picerno che si è potuto permettere il lusso di non schierare il capocannoniere Murano. Sintesi semplice quanto mesta quanto l’ossimoro prima del check var sul goal annullato al 94’ a Santarcangelo che sul servizio di Pagliai era in fuorigioco e poi il raddoppio vero al 98' con un preciso rasoterra dal limite all'angolino basso

Il tabellino

Picerno 2 Crotone 0

AZ PICERNO (4-2-3-1): Summa; Allegretto, Gilli, Novella, Guerra; Albertini (dall’87’ Ciko), Gallo; Pitarresi (dall’87’ Pagliai), E. Esposito (dal 66’ D’Agostino), Maiorino (dal 74’ Ceccarelli); Santarcangelo. All. Longo

CROTONE (3-5-2): D’Alterio; Leo (dal 46’ Rispoli), Gigliotti, Loiacono (dal 79’ Comi); Tribuzzi, D’Angelo (dal 46’ Zanellato), Vinicius (dall’80’ D’Errico), D’Ursi (dal 60’ Kostadinov), Giron; Tumminello, Gomez. All. Zauli

RETI: Esposito (AZP) al 22’; D'Agostino (AZP) al 98'

ARBITRO: Niccolò Turrini

AMMONITI: Gallo (AZP) al 25’; Gomez (KR) al 62’; Comi (KR) all’84’; Summa (AZP) all’89’

Tutti i risultati del primo turno

Atalanta U23 – Trento 3-1

Legnago – Lumezzane 1-0

Giana Erminio – Pro Vercelli 3-0

Gubbio – Rimini 0-1

Pescara – Pontedera 2-2

Juventus NG – Arezzo 2-0

Taranto – Latina 0-0

AZ Picerno – Crotone 2-0

Audace Cerignola – Giugliano 1-1

Il prossimo secondo turno sempre in gare secche che si svolgerà il prossimo sabato 11 maggio, con i seguenti accoppiamenti:

Atalanta U23 –Legnago

Triestina – Giana Erminio

Pescara – Juventus NG

Perugia – Rimini

Taranto – AZ Picerno

Casertana – Audace Cerignola

Le altre squadre che entreranno in gioco nei turni successivi sono Vicenza, Carrarese, Benevento e Catania che giocheranno nell’ulteriore successivo primo turno nazionale che designeranno le sfidanti a Padova, Torres ed Avellino che entreranno direttamente nei quarti di finale.