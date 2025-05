Per la prima volta nella sua recente ma comunque gloriosa storia, sbarca allo Scida la FeralpiSalò per la gara d’andata della prima fase nazionale dei play off che, a giugno, decreteranno l’ultima squadra di serie C meritevole di salire di categoria.

La squadra di Aimo Diana si presenta a quella di Emilio Longo dopo aver raggiunto il massimo storico del punteggio in regular season (72), uno in più di quando nel 2023 gli era valso la promozione diretta in serie B che ha subito perso ritornando questa stagione a frequentare il girone A della serie C terminando però terza. Il Crotone dovrà fare un goal in più nel totale delle due sfide tra oggi e mercoledì a Salò, vedremo dunque se pensa di mettersi avanti in questo primo tempo che gioca in casa di fronte ai suoi tifosi.

Primo Tempo

Gara subito viva ed aperta Vitale al primo minuto in contropiede tira troppo debolmente. Nonostante ogni contrasto sia una gara nella gara, c’è correttezza e tensione giusta: al 4’ minuto, angolo su spunto di Silva con nulla di fatto, mentre al 7’ sull’angolo per la Feralpi arriva il vantaggio ospite annullato per fallo in mischia. Dopo una breve fase di stretta a centrocampo al 23’ ci sarebbe rigore per il Crotone per un tocco di mano che non passa al controllo Var. Jonathan Silva cresce e salta più di una volta Boci ma un suo filtrante esce di poco al lato opposto.

Alla mezz’ora è forcing rossoblù anche perché ora gli ospiti sono fissi a 5 anziché a tre come inizio. Lunga pausa per i soccorsi in due contrasti con la gara che, seppur maschia, ancora non rischia di degenerare. Murano al 38’ di forza dal limite viene contrato in angolo. Cargnelutti sugli sviluppi non trova il momento del tiro ma ora è solo Crotone. Al 41’ Rinaldi esce sui piedi di Vitale lanciato a rete. Angolo su angolo per una deviazione della difesa lombarda, sul secondo spunta Vinicius che scaraventa in rete portando in meritato vantaggio i padroni di casa.

Secondo Tempo

Stessi 22 e con un Crotone subito pericolosissimo: Vitale va via sulla sinistra e metta al centro un’ottima palla per Silva che sfiora l’incrocio, squali ad un passo dal raddoppio fuori dall’area piccola. Goal sfumato, goal subito: Crespi sul ribaltamento di fronte, sfrutta una indecisione di rilancio dei difensori di casa e scaraventa in rete il pari in area piccola: il Crotone reclama una precedente strattonata di maglia, onestamente veniale. Al 54’ Tumminello pesca il colpo di biliardo giusto dopo un cross dalla trequarti di Cargnelutti e colpo di testa in volo di Tumminello che colpisce il palo interno e rotola in rete. La Feralpi reagisce solo di nervi dopo aver perso anche subito palla sul calcio da centro portando veemenza e qualche giallo di troppo tra i quali quello di Vinicius che salterà il ritorno perché diffidato.

All’ora di gioco Di Marco e Santini per Balestrero e Crespi, sono la prima mossa per Aimo Diana. Proprio santini spreca e Longo richiama Vinicius inserendo Stronati. Diana è costretto al secondo doppio cambio per il palleggio Cavuoti e Hergheligiu per Di Molfetta e Zennaro, Longo risponde con Ricci al posto di Silva ora stanchissimo. E la mossa dell’allenatore rossoblù perché proprio Ricci è a crossare per il colpo di testa vincente di Murano che porta i suoi al doppio vantaggio. All’83’ dopo alcun pericolo subito entrano anche Schirò e Oviszach per Murano e Tumminello per cercare di mettere in ghiaccio questo 3 a 1 importantissimo.

A due dalla fine Diana inserisce anche Maistrello per De Francesco ma è Oviszach a divorarsi il 4 a 1 senza che gli ospiti siano più pericolosi fino a tutti i 4 minuti di recupero. Mercoledì a Salò si vedrà se una superiorità abbastanza netta terrà in terra lombarda.

Il tabellino

Crotone 3 Feralpisalò 1

MARCATORI: Vinicius (KR) al 43’; Crespi (FS) al 47’; Tumminello (KR) al 54’; Murano (KR) al 77’

CROTONE (4-2-3-1): D'Alterio; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron; Gallo, Vinicius (dal 66’ Stronati); Silva (Ricci dal 76’), Tumminello (dall’83’ Oviszach), Vitale; Murano (dall’83’ Schirò). Allenatore: Longo.

FERALPISALÒ (3-5-2): Rinaldi; Sørensen, Pasini, Rizzo; Cabianca, Zennaro (dal 76’ (dal 76’ Cavuoti), De Francesco (dall’88’ Maistrello), Balestrero, (Santini al 60’) Boci; Di Molfetta (dal 76’ Hergheligiu), Crespi (Di Marco al 60’). Allenatore: Diana.

Arbitro: Domenico Leone; ammoniti: Vitale (KR) al 44’; Cargnelutti (KR) al 58’; Vinicius (58’); Sørensen (FS) al 62’