Al PalaFerraro di Cosenza è andata in scena l’andata della finale play off di calcio a 5 tra Futsal Polistena e Active Network Viterbo. Match che si è rigiocato ripartendo dallo 0-0 dopo il rinvio di sabato scorso e la decisione di far ripetere la partita arrivata in settimana dalla giustizia sportiva.

Sul parquet cosentino i bianconeri passano in vantaggio con Silon dopo 1’30’’ nel corso del primo tempo. Nella seconda frazione di gioco il pareggio ospite con Lamedica a 2’50’’, mentre il definitivo 2-1 arriva al 10’ con un’autorete di Davì.

Il Polistena si aggiudica quindi gara 1 e nel ritorno in programma il 19 giugno a Viterbo avrà la possibilità di conquistare il pass per la massima serie del futsal italiano.

Il tabellino

Futsal Polistena-Active Network 2-1 (1-0 P.T.)

Futsal Polistena: Parisi, Arcidiacone, Silon, Diogo, Vinicius, Dentini, Attinà, Minnella, Fortuna, Juninho, Prestileo, Malara. Dir. acc. Cordiano

Active Network: Bellobuono, Sachet, Davì, Curri, Lamedica, Feliziani, Mora, Claro, Lepadatu, Piccioni, Macchioni, Thinthawon. All. Ceppi

Marcatori: 1'30'' p.t. Silon (P), 2'50'' s.t. Lamedica (A), 10' aut. Davì (P)

Arbitri: Donato Lamanuzzi (Molfetta), Luigi Fiorentino (Molfetta) CRONO: Luca Petrillo (Catanzaro)