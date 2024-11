La vendita dei biglietti per assistere alla finale playoff di Pescara prende il via alle ore 12. I tagliandi sono disponibili on line sul sito listicket.com ed in tutta la rete di punti vendita Listicket. Ecco nel dettaglio le tariffe dei settori dello stadio riservati ai sostenitori del Cosenza

SETTORE DI CURVA SUD – POSTI DISPONIBILI 4.101

SETTORE OSPITI DI CURVA SUD – POSTI DISPONIBILI 741

PREZZO UNICO € 10,00

TRIBUNA ADRIATICA SUD – POSTI DISPONIBILI 1.829

PREZZO INTERO € 14,00

PREZZO RIDOTTO € 10,00

TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE – POSTI DISPONIBILI 2.052

PREZZO INTERO € 14,00

PREZZO RIDOTTO € 10,00

TRIBUNA MAJELLA LATERALE SUD – POSTI DISPONIBILI 1.840

PREZZO INTERO € 25,00

PREZZO RIDOTTO € 18,00

Le riduzioni sono valide per donne, over 60, under 18 e diversamente abili. Al costo del biglietto bisogna aggiungere i diritti di prevendita di € 1,50.

Il pasticcio del treno speciale

L’ufficio stampa della Regione Calabria ha comunicato di avere offerto «un treno charter di 450 posti ai tifosi del Cosenza. In tal modo – si legge nel comunicato - la Giunta vuole essere vicina, così come lo è stata in altre occasioni recenti nei confronti delle altre squadre di calcio calabresi, alla città di Cosenza e ai suoi supporter. «Desidero ringraziare – ha detto il presidente Mario Oliverio - l'amministratore delegato di Trenitalia Orazio Iacono e tutto il suo staff per la pronta disponibilità offerta assicurando un Freccia Argento».



Nella fretta di aggiudicarsi meriti e primogeniture, all’annuncio non è seguita alcuna informazione sugli orari di partenza e di arrivo dalle stazioni di Cosenza e Pescara, né sulle modalità di selezione dei fortunati, giacché il numero di posti disponibili è assolutamente insufficiente per coprire il fabbisogno. Ma in fondo c'è tempo: mancano ancora 48 ore all'evento.