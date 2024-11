I biancoverdi lametini vincono 4-2 contro i reggini. Successo anche per il Sersale contro il Soriano mentre il Sambiase pareggia con la Palmese ma passa turno per via del miglior piazzamento in campionato

Partita ricca di emozioni al "D'Ippolito" di Lamezia Terme. La Reggiomediterranea fa la voce grossa nel primo tempo, trovando il vantaggio al 12' con Foti ed il raddoppio con Lancioni al 18'. In mezzo alle due reti reggine le occasioni per i padroni di casa con Russo e Cucinotti. Al riposo si va con gli ospiti sul doppio vantaggio. Nella ripresa la squadra allenta da Jorge Vargas rientra in campo indiavolata ed accorcia le distanze al 4' con un calcio di rigore che Nicola Russo si conquista e trasforma. I biancoverdi vogliono passare a tutti i costi il turno, e al 7' Cucinotti disegna la strada giusta per farlo pareggiando in mischia. È 2-2! I lametini non sono sazi e trovano anche il terzo gol: all'11' splendida conclusione dal limite dell'area di Nicola Russo che buca Marino. Al 14' piove sul bagnato in casa reggina: Lopez commette fallo da ultimo uomo su Foderaro e lascia in 10 i suoi. Il fallo in area porta anche la Vigor ad usufruire di un rigore ma dal dischetto Foderaro si lascia parare il tiro da Marino. Al 25' i padroni di casa il poker lo trovano con Haberkon. Mentre poco più tardi azione pericolosissima di uno scatenato Russo ma il tiro finisce fuori. Finisce 4-2.

Il Sersale, capolista della regular season, ospita il Soriano che invece ha chiuso la prima parte del mini torneo in ultima posizione. Nel primo tempo la gara è equilibrata con i vibonesi che non sembrano avere timori, anzi sono anche più pericolosi dei giallorossi. Il gol dei lupi catanzaresi arriva nella ripresa: al 4' azione in ripartenza di Zurlo che mette in mezzo per Nesticò che comodamente appoggia il pallone in rete. Al 14' il Soriano resta in 10 dopo l'espulsione di capitan Romeo. Finisce con i giallorossi che battono di misura i vibonesi e conquistano il pass per la semifinale dove troveranno la vincente tra Locri e Scalea.

Il Sambiase soffre contro una Palmese arcigna e ben messa in campo da mister Germano. Nel primo tempo pochi gli spazi da una parte e dall'altra, ecco che al riposo si va dunque con le squadre ferme sullo 0-0. Nel secondo tempo il Sambiase ci prova in tutti i modi ma gli ospiti innalzano un muto davanti al portiere. Nel finale la Palmese resta in 10 uomini dopo l'espulsione di Neri. Al triplice fischio i giallorossi fanno festa conquistando un pari che sa di vittoria ma soprattutto regala la possibilità di giocare la stracittadina.

L'ultima squadra che parteciperà alle semifinali uscirà fuori dal match in programma mercoledì tra Locri e Scalea. La gara è stata rinviata a causa di casi di Covid registrati all'interno della rosa reggina.

Semifinali

Vigor Lamezia - Sambiase

Sersale - Locri o Scalea