Domani è prevista la riunione delle società per definire gli orari dei playout con Vibonese e Catanzaro

Si è svolto nella sede della Lega Pro, l'incontro con le società che scenderanno in campo nella prima fase dei playoff il prossimo weekend. Le 24 squadre coinvolte si giocheranno la qualificazione alla seconda fase in gara unica di sola andata. Cremonese, Foggia e Venezia hanno, invece, partecipato al sorteggio della Supercoppa di Lega Pro in programma il 13-20 e 27 maggio. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming su Lega Pro Channel. Queste le giornate di gara della prima fase dei Play Off:



GIRONE A Livorno-Renate 14 maggio ore 16,30; Arezzo-Lucchese 13 maggio ore 20,30; Giana Erminio-Viterbese 14 maggio ore 16,30; Piacenza-Como 14 maggio ore 18 .

GIRONE B Pordenone-Bassano 14 maggio ore 18; Padova-Albinoleffe 14 maggio ore 14,30; Reggiana-Feralpisalò 14 maggio ore 16,30; Gubbio-Sambenedettese 13 maggio ore 15,30



GIRONE C Juve Stabia-Catania 14 maggio ore 15 (diretta Raisport); Virtus Francavilla-Unicusano Fondi 14 maggio ore 17,30; Siracusa-Casertana 14 maggio ore 20,30 Cosenza-Paganese 14 maggio ore 20,30



Sorteggio Supercoppa prima giornata: Cremonese-Venezia 13 maggio ore 16,30 (riposa il Foggia). Nella seconda giornata del 20 maggio riposerà la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta.

Domani si riuniranno i club che parteciperanno ai playout.

Francesco Pirillo