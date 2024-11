Non dice bene a Volley Soverato, superato per tre set a uno dalla Volalto Caserta, l’andata dei quarti di finale dei play off promozione. La squadra di coach Napolitano può però guardare a testa alta al re-match in terra calabra perché al Pala Vignola ha comunque fatto una buona prestazione e il risultato finale ha sorriso alle campane solo in virtù di alcuni piccoli errori di valutazione, dettagli da limare.

Poche sorprese per il sestetto di Coach Napolitano che ha schierato la diagonale Boldini – Aricò, al centro la coppia Boriassi – Ludovica Guidi, schiacciatrici Tanase e Mangani con il libero Francesca Napodano.

Il match

Equilibrio nella primissima fase di gioco, poi positivo break delle biancorosse che provano ad allungare sul punteggio di 6-9. Soverato dimostra la sua compattezza e costringe coach Bracci a chiamare subito time out sul +4 per le calabresi. Coach Napolitano chiama invece il suo primo time out con la squadra ionica avanti 13-14. Dopo un nuovo vantaggio Volalto (16-14), Soverato si porta sul 19-23 e, dopo una breve reazione di Caserta, sfrutta subito le due palle set chiudendo 22-25.

All’avvio del secondo set le due squadre si fronteggiano punto a punto finché la Volalto non prova a scappare (19-17), ma è presto ripresa dalle calabresi (21-21). Decisivi i tre set point per le padrone di casa che chiudono subito 25-21.

Sorpassi e controsorpassi anche nel terzo parziale ma alla fine, dopo tre tentativi, sono le padrone di casa a chiudere per 28-26.

Parte bene Soverato nel quarto set, portandosi sul 5-8, ma le locali rimontano e vanno sul 14--13. Caserta spinge e si porta a 23-18, conquistando ben sei palle match. Al secondo tentativo le campane conquistano il set per 25-19 e si aggiudicano il match.

Ci si affida anche al sostengo della torcida biancorossa

Inutile rimuginarci sopra. Le biancorosse del presidente Matozzo devono subito mettersi a lavoro in vista del ritorno in programma la vigilia di Pasqua al “Pala Surace” di Palmi, dove per passare il turno dovranno vincere con un secco tre a zero o tre a uno e giocarsi il “golden set”. Nel giorno del Sabato Santo, Soverato potrà contare anche sul suo pubblico, pronto a spingere le “cavallucce marine” verso un risultato importante.

Volalto Caserta 3

Volley Soverato 1

Parziali set: 22/25; 25/21; 28/26; 25/20

VOLALTO CASERTA: Dalia 1, Fucka, Ghilardi, Maggipinto (L), Giugovaz ne, Frigo 7, Repice 15, Melli 20, Cella 14, Trevision ne, Matuszkova 14. Coach: Marco Bracci

VOLLEY SOVERATO: Boriassi 12, Formenti, Napodano (L), Aricò 16, Boldini 4, Barbiero ne, Guidi 9, Tanase 12, Saccani ne, Mangani 13, Riparbelli. Coach: Bruno Napolitano

ARBITRI: Di Blasi Giuseppe Maria – Morgillo Davide

MURI: Caserta 12, Soverato 6