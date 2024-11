La gara è in programma sabato 18 maggio alle 20.30 e i giallorossi hanno dalla loro il miglior piazzamento in classifica per passare più agevolmente il turno. Ecco come le Aquile arrivano alla gara

Il Catanzaro ha concluso la stagione regolare con una sconfitta indolore contro la Samp tra le mura amiche del Ceravolo. Mister Vivarini ha preferito far riposare alcuni delle sue prime linee e provare qualcosa di diverso proprio in vista del primo turno playoff in gara secca contro il Brescia sabato 18 maggio.

Mister Vivarini, nel finale di campionato, ha dovuto rinunciare, a causa di brutti, infortuni a tre giocatori della linea verde che sono stati al suo servizio facendo bene durante la scorsa stagione in C e quest’anno in cadetteria. Si tratta di: Ghion, 24enne regista di centrocampo, che ha brillato in Lega Pro e durante la prima metà in B; D’Andrea, esterno d’attacco 19enne, che quando è stato chiamato in causa è riuscito attraverso le sue giocate tecniche ha trovare soluzioni importanti durante le partite; Ambrosino, centravanti partenopeo classe 2003 che nell’ultimo periodo sembrava essere diventato il compagno ideale per capitan Iemmello lì davanti dove l’allenatore abruzzese lo ha schierato diverse volte anche partendo dal primo minuto.

Comunque resta sempre quel gruppo solido che ha dimostrato di potersela giocare con tutte. Giocatori come Antonini e Petriccione, giunti dalla finestra invernale di mercato, hanno stupito finendo sempre tra i migliori in campo. Ma anche i soliti Sounas, letteralmente scatenato nelle ultime gare; Vandeputte, miglior assistman della serie cadetta (14) che ha messo a segno anche 9 gol; Biasci e Iemmello – che hanno raggiunto la doppia cifra di marcature gonfiando la rete, in due, ben 25 volte.

Il Catanzaro affronterà i playoff senza il peso di dover raggiungere per forza la Serie A, ma comunque ha dimostrato di potersela giocare contro tutte le squadre. Gli amici bresciani (le due tifoserie sono gemellate ndr.) si sono dimostrai un brutta gatta da pelare durante il campionato: nella ripresa del match d’andata al Ceravolo riuscirono a recupere ben due gol di svantaggio per poi nel finale segnare la rete del definitivo 3 a 2, mentre nella gara di ritorno le Aquile non riuscirono ad andare oltre l’1 a 1. Sarà una gara secca dove i giallorossi hanno due risultati su tre per passare il turno, infatti anche in caso di pareggio, dopo i supplementari, in virtù della miglior posizione raggiunta in classifica, sarà il Catanzaro ad affrontare la Cremonese in semifinale.

Per il match contro le rondinelle è iniziata questa mattina la vendita dei biglietti con prelazione agli abbonati, mentre alle 9 del 15 maggio partirà quella libera. Tutte le info su uscatanzaro1929.com.