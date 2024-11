La Reggioravagnese schianta per 4-1 il San Luca e sale a punteggio pieno in classifica, in vetta insieme alla Vigor Lamezia. Un risultato sicuramente rotondo e chiuso già nella prima frazione dove la formazione amaranto è riuscita a mettere a referto ben quattro reti. Passa un quarto d'ora e Baldeh la sblocca. neanche il tempo di risistemarsi che, dopo due minuti di gioco, i padroni di casa raddoppiano con il gol di De Leon. Il San Luca non c'è e allora la formazione di mister Misiti continua a macinare arrivando al tris con Puntoriere, al 38' pt. Agli sgoccioli dell'intervallo arriva anche il clamoroso poker con Maesano, a conferma del blackout degli ospiti. Per i giallorossi il gol della bandiera lo sigla Sarmiento.

Le parole di Misiti

Ai microfoni ufficiali del club, si è espresso mister Giuseppe Misiti, logicamente soddisfatto del poker: «Oggi era innanzitutto importante vincere per dare continuità. Abbiamo fatto un gran primo tempo siglando quattro reti. Nella ripresa forse un po' meno brillanti, anche perché siamo rimasti dietro e abbiamo fatto giocare loro, ma già da domani dobbiamo pensare alla prossima». E la prossima, per la Reggioravagnese, è la sfida d'andata di Coppa Italia, in casa della Virtus Rosarno, valida per gli ottavi di finale: «Già da domani pensiamo alla prossima partita che è la Coppa Italia in casa della squadra di mister Ferraro. Noi dobbiamo ragionare step by step e, prima della casalinga di campionato contro il Castrovillari, c'è questo impegno infrasettimanale. Ovviamente non dobbiamo pensare di essere forti ma di stare tranquilli. Di certo, come recita il proverbio, chi ben comincia è a metà dell'opera». Sul nuovo acquisto Scoppetta: «Di certo non lo scopro io. Sapevamo di andare a prendere un giocatore estremamente esperto e con alle spalle una carriera importante».