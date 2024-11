La squadra di Modesto, in vantaggio per 3-1 fino al 85', si fa pareggiare dai padroni di casa a segno con Butic e Zammarini

La sfida tra le due formazioni già retrocesse in Serie C si chiude con un punto a testa. Il Crotone, però, ha da mangiarsi le mani per essersi fatto raggiungere nel finale dai neroverdi, che fino al 40' del secondo tempo erano sotto di due reti.

La partita

Il match del Teghil inizia con le squadre che si affrontano a ritmi blandi. I padroni di casa ci provano con l'ex rossoblù Mensahm dall'altro lato i pitagorici ci provano con Maric ma Zammarini salva sulla linea. Il gol del Crotone arriva nel finale di tempo: a timbrare l'1-0 ci pensa Nedelcearu. La ripresa inizia con i padroni di casa che trovano il pari al 13' grazie alla rete di Candellone. Neanche il tempo di esultare e la formazione calabrese si porta nuovamente in vantaggio con Marras (14'). Il Crotone gioca bene e trova anche il tris con Maric (19').

Mentre la sfida sembra avviarsi verso la prima vittoria del Crotone lontano dallo Scida, arriva la prima rete di Butic al 85' e poi il gol del definitivo 3-3 di Zammarini al 90'. Pari e patta e un punto che serve solo per le statistiche.

Il tabellino

PORDENONE: Perisan (33’st Bindi); Zammarini, Dalle Mura, Bassoli, Perri (1’st Valietti); Gavazzi, Torrasi, Lovisa (33’st Stefani); Mensah (1’st Candellone), Butic, Cambiaghi. A disp. : Fasolino (GK), Secli, Sabbione, Onisa, Pasa, Biondi, Okoro. All. Tedino

CROTONE: Saro; Cuomo, Golemic, Nedelcearu; Calapai (33’st Mogos), Awua, Schirò (33’st Kone), Schnegg (39’pt Giannotti); Marras (42’st Gozzo); Kargbo (1’st Borello), Maric. A disp.: Tornaghi (GK), Serpe, Mondonico, Vulic, Emre Güral, Sala, Canestrelli. All. Modesto

ARBITRO: Miele di Nola

MARCATORI: 45’pt Nedelcearu (C), 13’st Candellone (P), 14’st Marras (C), 19’st Maric (C), 40’st Butic (P), 45’st Zammarini (P)

AMMONITI: 24’pt Zammarini (P), 27’pt Calapai (C)