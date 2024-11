Dopo la prova sfortunata di domenica scorsa a Monza in Supercup il castrovillarese torna in pista sul tracciato emiliano-romagnolo

Dopo l’impegno non particolarmente fortunato in Supercup domenica scorsa a Monza, Simone Iaquinta torna subito in pista il prossimo fine settimana sul tracciato di Imola. Il nuovo impegno è legato alla ripresa della Porsche Carrera Cup Italia dopo la pausa di agosto. Sul tracciato emiliano-romagnolo, sul quale il monomarca tricolore ha già disputato il secondo round i primi di giugno, è in programma il quarto atto stagionale. Iaquinta, già due volte campione nella serie, sarà al via sotto le insegne del team Prima Ghinzani al volante della Porsche 911 GT3 Cup dei Centri Porsche di Milano.

Un’annata iniziata sui ritmi che gli competono, ma poi proseguita fra diversi imprevisti per il pilota originario di Castrovillari. In occasione dell’appuntamento andato in scena tre mesi fa, proprio a Imola Iaquinta fu suo malgrado danneggiato da una noia tecnica durante le prove ufficiali. L’episodio gli impedì di qualificarsi bene e, scattato molto indietro nello schieramento, il driver calabrese non riuscì ad andare oltre a un comunque positivo ottavo posto finale, seppure nelle due gare fu meraviglioso e spettacolare protagonista di ben 40 sorpassi. Il ritorno a Imola in questo senso non può che avere in premessa delle legittime ambizioni di rivincita.

«Sono contento del ritmo mostrato in qualifica a Monza in Supercup, poi la gara è stata condizionata dai tagli di variante effettuati in partenza da alcuni rivali, non sanzionati, ma la macchina c’è. Con il team abbiamo svolto un ottimo lavoro e anche a Imola storicamente siamo sempre andati molto forte. Ecco perché torniamo in pista fiduciosi e con le dovute ambizioni. Le potenzialità ci sono, lo scorso anno ho vinto, quest’anno nella precedente occasione l’imprevisto delle qualifiche ci ha rovinato l’intero weekend, stavolta confidiamo che tutto fili lisci e che potremo dimostrare ancora una volta la nostra competitività. Io mi sento pronto alla sfida».

Il fine settimana della Porsche Carrera Cup Italia inizia venerdì 6 settembre con il consueto turno di prove libere, in programma alle 14.50. Sabato semaforo verde per le qualifiche alle 10.15 e gara 1 a partire dalle 16.25. Domenica gara 2 si disputa invece alle 12.00.