Valutazioni in corso in casa amaranto: oltre al portiere spagnolo ci sono altri tre giocatori in partenza. Si svuota, nel frattempo, l’infermeria: recuperano Rajkovic e Renelus, nessuna lesione per Barranco

Lavori in corso in casa Reggina: i dirigenti amaranto lavorano per consegnare a mister Pergolizzi la rosa definitiva. Ci sono alcune questioni da risolvere, soprattutto in uscita. In tal senso, l’esperto portiere Miguel Angel Martinez potrebbe presto lasciare la causa amaranto: lo spagnolo non ha preso parte all’ultima amichevole contro l’Ardore ed è considerato sacrificabile. Al suo posto il tecnico palermitano potrebbe riabbracciare il classe 2005 Manuel Esposito in uscita da Benevento - che ha già allenato e valorizzato lo scorso anno a Campobasso.

Restano in bilico anche le posizioni dei terzini Parodi e Pedalino – chiusi da Mariano e Vesprini – oltre che del centrocampista Zucco, diretto a Locri, e dell’attaccante Rosseti. Per centrocampo e attacco si cercano rinforzi di esperienza ma, al momento, Bonanno e Praticò non stanno forzando la mano, attendendo le giuste occasioni. Ricordiamo che c’è tempo fino al 30 agosto per la compravendita di giocatori tra società dilettantistiche e società professionistiche, mentre la finestra si allarga fino al 30 settembre per operazioni in entrata e in uscita tra sole società dilettantistiche.

Arrivano buone notizie, invece, dall’infermeria: Rajkovic si è ripreso dalla distrazione muscolare al gemello del polpaccio destro, mentre per Barranco gli esami strumentali hanno dato esito negativo – scongiurando lesioni o fratture dopo la brutta botta alla caviglia subita in amichevole. Rientrato in gruppo anche Renelus.

Domani ultimissimo test prima di iniziare a fare sul serio: allenamento congiunto a porte chiuse con il Val Gallico allo stadio Oreste Granillo. L’ingresso – come evidenzia la nota ufficiale della società - sarà consentito ai soli organi di informazione.