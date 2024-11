La squadra di volley cenderà in campo oggi con l'associazione Susan G Komen per la lotta contro i tumori al seno

La Raffaele Lamezia scenderà in campo oggi con l'associazione Susan G Komen per la lotta contro i tumori al seno.

In occasione della partita di campionato di serie C che si giocherà al Palazzetto dello Sport i giocatori indosseranno il fiocco rosa, simbolo del messaggio di prevenzione.

Nel mese di ottobre giornalisti Rai, calciatori, la Nazionale di pallavolo femminile, i protagonisti di X Factor e tanti altri personaggi famosi dello sport e non hanno indossato l'ormai celebre "ribbon".



La Komen Italia opera su tutto il territorio nazionale e nel suo viaggio lungo la penisola è sbarcata anche in Calabria, a Lamezia, portando con sé la carovana della prevenzione. Unità mobili dotate di strumenti diagnostici che attraverso il servizio offerto dai nostri medici volontari hanno garantito ben 150 prestazioni in due giorni, il tutto in forma completamente gratuita.

Il messaggio è proprio far comprendere l'importanza della prevenzione perché la precocità di una diagnosi, cambia la vita.

Prevenzione significa "arrivare prima", e questo è lo scopo dell’associazione. Francesca Graziano, responsabile Komen in Calabria, dichiara di essere entusiasta per la sensibilità mostrata dalla società e dai ragazzi nei confronti della tutela della salute femminile. «È importante - ha affermato Graziano - che sia il mondo dello sport a diffondere la cultura della prevenzione, perché lo sport stesso è prevenzione. Dunque un bocca al lupo Raffaele Lamezia, che oggi si tinge di rosa!»