Il sodalizio cratense è arrivato alla pausa del campionato con qualche certezza in più. Nonostante l’ultima sconfitta contro il Fuscaldo, la squadra amaranto guarda con fiducia a un piazzamento importante come conferma anche il numero uno della società

Il mese di dicembre ha dato delle certezze al Bisignano, partito forse fin troppo in sordina ma capace di rimettersi in carreggiata proprio all’arrivare del freddo. Le vittorie arrivate contro Acri, Themesen e Roggiano hanno confermato l’aderenza della squadra allenata da De Rose in zona playoff, nelle gare che contano il marchio del Bisignano c’è sempre. Col rammarico di aver perso il derby in campionato contro il Kratos, la squadra ha saputo trarre soprattutto nelle ultime settimane la giusta consapevolezza, migliorando i canoni difensivi e, soprattutto, mostrando una batteria offensiva che si sta rivelando quasi un lusso per la categoria.

La squadra naviga in zona playoff, un obiettivo su cui punta il presidente Carmine Greco: «Fin dall’inizio della stagione ho creduto in questa squadra, ha il potenziale per stare nelle zone alte della classifica e lo sta dimostrando. In questa seconda parte della stagione ci sarà quindi bisogno di consolidare la nostra posizione e dare il massimo gara dopo gara».

Il progetto Bisignano continua anche guardando alla Coppa Disciplina, un vanto per la società che l’ha conquistata in dieci campionati e, al momento, vede proprio i cratensi al terzo posto tra tutte le compagini di Prima categoria. Squadra corretta e granitica col passare del tempo: «Merito del nostro tecnico – sottolinea il presidente Greco – è anche di aver saputo trovare le giuste contromisure. Nelle prime gare abbiamo preso troppi gol e perso qualche punto per strada, il filotto di quattro successi negli ultimi tempi ci ha ripagato e siamo certi che il tecnico saprà motivare al massimo i ragazzi».

Greco sottolinea inoltre: «Un ringraziamento speciale va comunque ai dirigenti, supportano il nostro progetto e lo fanno con costanza, quotidianamente sentiamo il loro calore. Ovviamente ringrazio sempre gli sponsor e anche quanti permettono la promozione di una squadra che ha sani valori umani e sportivi. Speriamo – conclude Greco – di poter quanto prima tornare al campo di gioco “Attico” di Bisignano (chiuso per lavori, la squadra gioca a Taverna di Montalto, ndr). Lo stadio di casa per anni è stato il teatro delle nostre avventure, attendiamo news positive».