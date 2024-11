Ritornano in campo le squadre di Prima Categoria, la quinta giornata potrà essere un’occasione utile per fare un primo bilancio stagionale. L’attenzione nei giorni scorsi si è focalizzata sui tanti ricorsi arrivati al Giudice Sportivo, in alcuni casi hanno cambiato la classifica, come nel girone A con il Kratos Bisignano che ha avuto il 3-0 a tavolino nella gara contro Spezzano Albanese, ma riposerà in questo quinto turno di campionato. Come sempre, ecco una panoramica dei quattro gironi calabresi ben ricordando come le gare in programma oggi si disputeranno alle ore 15.30, mentre da domani, domenica 27, si giocheranno alle 14.30.

Girone A

Kratos a 12 punti, quindi, insieme ad Acri e Themesen, che vedono raddoppiare le attenzioni nei loro riguardi. Le strade in qualche modo si incrociano, proprio perché la squadra di Longobucco sarà ospite del Diamante, che ha visto rigettato il ricorso per la gara contro i rossoneri silani. Non è l’unico anticipo odierno: in campo anche Atletico San Lucido-Fcd Bisignano, nonché Geppino Netti-Luzzese. La domenica prevedrà altre quattro contese, l’Acri cercherà di mantenere il primato sul campo del Real Trebisacce, il Rangers Corigliano cercherà riscatto a Spezzano. Punti importanti in ballo anche nella sfida tra San Marco e Roggiano, così come tra Mirto e Fuscaldo, per allontanarsi già da ora dalla zona retrocessione.

Girone B

L’intero turno si giocherà domani, il Rocca di Neto a punteggio pieno rimarrà a guardare per un giro. La Silana potrebbe tentare l’aggancio provvisorio alla vetta ma la gara contro la Brutium non sarà per nulla facile. Sognano di scalare posizioni anche San Fili e Scandale, entrambe ad otto punti ed impegnate fuori casa contro San Mango e Cutro. Sfide accese saranno sicuramente anche quelle di Decollatura, con i padroni di casa che ospiteranno il Marca, così come le Stelle Azzurre tenteranno la loro prima vittoria contro il Cirò Marina. Incontri da analizzare con attenzione per altre due squadre bruzie: il Real Cosenza cercherà un’iniezione di fiducia contro la Garibaldina, il Cus Cosenza sarà ospite del San Mauro.

Girone C

Due le gare in anticipo per il quinto turno, partendo dalla sfida che metterà in campo Pizzo e Sant’Onofrio, nonché Promosport Lamezia e Bivongi Pazzano. Alla squadra locale è stato confermato il 3-0 di sette giorni fa, dopo la sospensione della gara sul campo della Real Fabriziese. Quest’ultima sarà in campo domani pomeriggio, al centro federale di Catanzaro contro la Prasar, abile nel recupero a mantenere lo 0-0 contro il Montepaone, chiamato al big match in casa del Città di Soverato, che vorrà staccare al primo posto la Pino Donato Taverna, chiamata al riposo. A completare la giornata altri tre match: Palermiti-Piscopio, Rosarnese-Rombiolese e Sersalese-Laureana.

Girone D

Nella scorsa giornata ben cinque gare su otto furono rinviate per maltempo: saranno recuperate mercoledì 6 novembre. Ci sarà tanta fame di calcio partendo dai due anticipi, San Gaetano-Gallina e quello della capolista Sporting Polistena che ospiterà il Città di Siderno. Domenica di eventuale replica per l’altra primatista Catona, che sarà di scena sul campo della Bovese. Ancora alle 14.30 gli incontri: Campese-Lazzaro, Gallinese-Ardore, Rizziconi-Taurianova, nonché Siderno 1911-Gebbione con una vigilia decisamente agitata per i padroni di casa, dopo le dimissioni di mister Peppe Alia, che lascia il team in netta divergenza con la società. Occhio infine alla zona caldissima, si sfideranno Roccella e Bagnarese. Padroni di casa ultimi a zero punti, ospiti con un solo pari ma soprattutto amareggiati contro l’amministrazione comunale locale: i dirigenti della Bagnarese sono pronti a consegnare il titolo sportivo se non saranno accolte le loro istanze.