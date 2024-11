Il secondo turno è atteso un po’ in tutta la Calabria, tra squadre alla ricerca di una conferma e altre che puntano subito a un riscatto immediato dopo un primo passo falso in campionato

Ventinove gare, 58 squadre in campo, mille emozioni da sparpagliare in ogni angolo della regione. Il campionato di Prima categoria arriva alla sua seconda giornata già ben carico di emozioni. Gli anticipi nei gironi e le gare di domenica pomeriggio forniranno le prime indicazioni, cercando di capire anche quali saranno le squadre che potrebbero già tentare una piccola fuga in classifica.

Girone A

Quattro gare al sabato, tre alla domenica, il Fuscaldo riposa. È questa l’estrema sintesi del secondo turno nel campionato più “nordico” della Prima categoria calabrese, ma c’è ovviamente molto altro da analizzare. Il Kratos, che domenica ha segnato otto gol, ospiterà il Trebisacce per una contesa che si preannuncia ben combattuta. L’altro team di Bisignano ospiterà proprio chi ha incassato le otto reti, ovvero quell’Audace San Marco che vorrà subito cercare il riscatto e dimostrare di aver trovato qualche rimedio efficace in difesa. Al sabato anche la sfida tra Rangers Corigliano e Diamante Caselli. I padroni di casa sono in fase di costruzione ma non nascondo le loro ambizioni: vogliono fare quanti più punti possibili e, tra otto giornate, pensare al mercato con altri innesti importante. Il Diamante, invece, ha vinto al 92° sabato scorso e cercherà un blitz esterno per mantenere il primato, mentre a chiudere il cartello di sabato ci sarà la gara tra San Lucido e Spezzano. Domenica, invece, due squadre a pieni punti in campo con Acri-Mirto Crosia, il Roggiano ospita la Geppino Netti, mentre la Themesen vuole bissare l’ottimo esordio in campionato nell’affrontare la Luzzese in casa.

Girone B

Un anticipo, sei appuntamenti al sabato e il Marca che riposa, dopo aver battuto il Cus Cosenza. Nel girone B si parte con la sfida tra San Fili e Stelle Azzurre Silana, ma il clou della giornata ci sarà domani pomeriggio con le sei partite in contemporanea. Si parte proprio da un altro derby cosentino, quello tra la Brutium e il Real Cosenza, che fa il suo esordio nel torneo. Il Cus, invece, ospiterà il Cirò Marina, la Silana invece il San Mango. Scendendo ancora di qualche chilometro, la Garibaldina avrà un avversario tenace nel San Mauro Marchesato, il Rocca di Neto ospiterà il Cutro, e lo Scandale vorrà fare bella figura in casa, ma occhio all’Audace Decollatura.

Girone C

Il cartello di giornata è identico al girone precedente, cambiando ovviamente l’ordine degli incontri e la squadra che riposa (in questo caso il Bivongi Pazzano). L’anticipo di oggi è Paolo Donato Taverna-Sersalese, domenica altre sei gare: Laureana-Promosport, Piscopio-Rosarnese, Palermiti-Città di Soverato, Real Fabriziese-Sant’Onofrio, Real Montepaone-Prasar, Rombiolese-Pizzo. Il girone, al momento per il momento, sembra il più equilibrato dei quattro raggruppamenti calabresi, considerando anche i quattro pareggi registrati nello scorso turno.

Girone D

Si chiude con l’ultimo raggruppamento che registra cinque partite questo pomeriggio e altri tre match nella giornata di domenica. Oggi in campo alle 15.30: Bagnarese-Bovese, Lazzaro-Ardore, Gallina-Siderno 1911, Gebbione-Catona, Taurianova-Roccella. Domenica invece gli altri tre scontri, partendo da Campese-Polistena, con gli ospiti che cercano punti per mantenere la vetta.

Interessante l’incontro tra Rizziconi-San Gaetano così come l’altra incrociata che metterà in campo Città di Siderno in casa contro la Gallinese.