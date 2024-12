Manca poco per la pausa invernale e la situazione diventa sempre più vibrante. Il Kratos Bisignano nel gruppo A vorrà prendere il sopravvento, Soverato, Rocca di Neto e Catona sono le altre squadre in vetta che dovranno difendersi dagli assalti delle inseguitrici

I tornei della terza serie regionale sono entrati nel vivo più che mai. In questa settimana diversi sono stati gli annunci di mercato, gli esoneri e le dimissioni un po’ a sorpresa, nonché le decisioni del Giudice Sportivo a dimostrazione di un clima non troppo spensierato sui campi. Il weekend potrà comunque dare delle risposte importanti.

Girone A

Ora la corsa è tutta sul Kratos, che ha una gara in meno e un vantaggio sulle inseguitrici che vorrà confermare o allungare battendo il Fuscaldo. Occhio allo scontro tra Bisignano e Themesen, i cratensi vorranno stabilizzarsi in zona playoff, il club di Longobucco a sorpresa (anche dopo le dichiarazioni al nostro network) si è separato dal tecnico Frenk Sidero. Col riposo dell’Acri vorrà rifarsi sotto il Roggiano impegnato a Corigliano, oggi altri tre match per un sabato ricco di passione con: San Lucido-Luzzese, San Marco-Diamante e Spezzano-Geppino Netti. A chiudere l’unico posticipo tra Real Trebisacce e Mirto Crosia, in ballo punti pesanti per salvarsi.

Girone B

In questo caso, una gara al sabato e tutte le altre di domenica. Ad aprire le ostilità il confronto tra Real Cosenza e Stelle Azzurre, ma le maggiori attenzioni saranno riversate domani sul big match tra Rocca di Neto e Marca, un test che farà scontrare le prime due squadre in classifica. Una spettatrice più che interessata sarà la Silana che vorrà accorciare il margine, ma dovrà prima battere il Cus Cosenza. Cirò Marina cercherà punti playoff sul terreno della Brutium, diverso il peso degli altri incontri: Cutro-Decollatura, San Mango-San Mauro, Garibaldina-San Fili.

Girone C

Oggi un solo match, quello tra Piscopio e Real Fabriziese, domani il turno sarà più corposo partendo dal confronto diretto tra Soverato e Pizzo. I padroni di casa hanno il dente avvelenato dopo il primo ko in campionato e alcune recenti decisioni arbitrali, non vorranno lasciare qualcosa per strada al Bivongi Pazzano, a sua volta impegnato sul campo del Taverna. Vorranno il definitivo salto di qualità Promosport e Montepaone, che dovranno superare Sersalese e Rombiolese, ci sono altri due match invece che concentreranno maggiormente le attenzioni nella zona playout con due scontri diretti come Rosarnese-Prasar e Palermiti-Sant’Onofrio.

Girone D

Due giorni perfettamente spalmati attendono i tifosi del girone reggino. Quattro gare oggi con peso differente per il Polistena, che dovrà battere la Gallinese, nonché il Taurianova a consolidare il terzo posto contro Gebbione. Motivazioni diverse in San Gaetano-Bovese e Gallina-Bagnarese a completare le sfide odierne, mentre domani le attenzioni maggiori saranno riservate a Rizziconi-Catona. Si balla poi tanto in zona playout, Campese-Ardore farà capire meglio chi potrà uscire presto dal marasma, il Lazzaro cercherà il colpo di coda sul difficile campo del Città di Siderno. Ben diverso l’impegno dell’altro team cittadino, il Siderno 1911, che sarà ospite del Roccella fanalino di coda.