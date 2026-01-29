Domenica non si era presentata in campo per la prima partita del girone di ritorno del campionato di Prima Categoria B e, a distanza di qualche giorno, è arrivata anche l'ufficialità: il Petronà rinuncia a continuare la stagione. Altro scossone dunque dopo il ritiro dell'Academy Crotone e che sconvolge nuovamente la classifica.

Classifica rivoluzionata

A dare il comunicato ufficiale dell'effettivo ritiro è il Comitato Regionale Dilettanti. A seguito della delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata appunto nel Comunicato Ufficiale, si ufficializza l'esclusione del club dal campionato in corso. In virtù di ciò, tutte le squadre che avrebbero dovuto affrontare il Petronà osserveranno un turno di riposo. Oltre a questo, il vero scossone è dato dal fatto che la nuova classifica verrà riformulata senza tenere conto dei risultati delle gare della società esclusa. Il ribaltone più grande arriva proprio in vetta dal momento che adesso, a guidare la classifica, è la Promosport a quota 31 che scavalca la Silana che perde tre punti e scende a quota 30.

La nuova classifica

Ecco dunque la nuova classifica del girone B di Prima Categoria:

Promosport 31

Silana 30

Cutro 24

Scandale 23

Le Castella 18

Stelle Azzurre 16

Cus Unical 15

Roggiano 14

Cirò Marina 13

Garibaldina 13

San Mauro marchesato 13

Brutium Cosenza 9

Commenda 6

Ac. Crotone ritirata

Petronà ritirata