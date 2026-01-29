L'ufficialità è arrivata nel tardo pomeriggio di giovedì. Graduatoria del torneo radicalmente ridisegnata, soprattutto in vetta
Domenica non si era presentata in campo per la prima partita del girone di ritorno del campionato di Prima Categoria B e, a distanza di qualche giorno, è arrivata anche l'ufficialità: il Petronà rinuncia a continuare la stagione. Altro scossone dunque dopo il ritiro dell'Academy Crotone e che sconvolge nuovamente la classifica.
Classifica rivoluzionata
A dare il comunicato ufficiale dell'effettivo ritiro è il Comitato Regionale Dilettanti. A seguito della delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata appunto nel Comunicato Ufficiale, si ufficializza l'esclusione del club dal campionato in corso. In virtù di ciò, tutte le squadre che avrebbero dovuto affrontare il Petronà osserveranno un turno di riposo. Oltre a questo, il vero scossone è dato dal fatto che la nuova classifica verrà riformulata senza tenere conto dei risultati delle gare della società esclusa. Il ribaltone più grande arriva proprio in vetta dal momento che adesso, a guidare la classifica, è la Promosport a quota 31 che scavalca la Silana che perde tre punti e scende a quota 30.
La nuova classifica
Ecco dunque la nuova classifica del girone B di Prima Categoria:
Promosport 31
Silana 30
Cutro 24
Scandale 23
Le Castella 18
Stelle Azzurre 16
Cus Unical 15
Roggiano 14
Cirò Marina 13
Garibaldina 13
San Mauro marchesato 13
Brutium Cosenza 9
Commenda 6
Ac. Crotone ritirata
Petronà ritirata